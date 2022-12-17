Объявили размер прожиточного минимума на новых территориях РФ в 2023 году

Минтруд установил порядок расчета прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР:

на душу населения – 11 213 рублей,

для трудоспособного населения – 12 222 рубля,

пенсионеров – 9 643 рубля,

детей – 10 877 рублей.

Для Херсонской и Запорожской областей:

на душу населения – 11 644 рубля,

для трудоспособного населения – 12 692 рубля,

пенсионеров – 10 014 рублей,

детей – 11 295 рублей.

Для установления региональных прожиточных минимумов в РФ применяются коэффициенты региональный дифференциации: прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент.

В 2023 году такой коэффициент для ДНР и ЛНР составит 0,78, а для Запорожской и Херсонской областей – 0,81.

С 2024 года для ДНР и ЛНР коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях – 0,97 от федерального прожиточного минимума.

В 2023 году средняя величина прожиточного минимума в России на душу населения установлена в размере 14 375 рублей.