НДФЛ

Отдельный расчет НДФЛ 15% для разных налоговых баз продлили на 2023 год. Хорошо это или плохо: опрос

НДФЛ с доходов от зарплаты и дивидендов 2021 и 2022 годах налоговые агенты считали отдельно, в том числе, в случае превышения общего дохода суммы в 5 млн рублей. Это правило продлили на 2023 год.

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Закон с такой нормой одобрили в Совете Федерации.

Перечень 11 налоговых баз есть в статье 210 НК РФ.

Зарплата (и не только она) входит в основную налоговую базу. По дивидендам – отдельная налоговая база.

Таким образом, если зарплата 4 млн руб. и дивиденды 4 млн руб., НДФЛ считают по ставке 13%, хотя общий доход превысил 5 млн.

Перерасчет сделают налоговики и пришлют налоговое уведомление.

Например, если такое превышение произошло в январе 2022 года, доплатить налог надо будет до 1 декабря 2023 года, то есть с отсрочкой почти в 2 года. Хорошо это или плохо? Как вы думаете? Голосуйте.

НДФЛ

Отдельный расчет НДФЛ 15% для разных налоговых баз продлили на 2023 год. Хорошо это или плохо: опрос

НДФЛ с доходов от зарплаты и дивидендов 2021 и 2022 годах налоговые агенты считали отдельно, в том числе, в случае превышения общего дохода суммы в 5 млн рублей. Это правило продлили на 2023 год.

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