УСН

Для перехода на УСН компании должны соблюдать лимит по доходу за 9 месяцев

Перейти на УСН с 2023 года могут компании, у которых доход за 9 месяцев 2022 года не превысил 141 412 500 рублей.

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Этот лимит считают так: лимит по НК 112,5 млн руб. умножают на коэффициент-дефлятор 2023 года (1,257).

Раньше были споры – какой коэффициент учитывать (уходящего года или нового). Сначала Минфин утверждал, что учитывать надо старый коэффициент.

Между тем в НК четко сказано, что предельный доход подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год.

Потом, внимательно вчитавшись в НК, Минфин отрекся от своего мнения, высказанного ранее.

Для ИП доходы за 9 месяцев 2022 года не имеют значения. ИП переходит на УСН без учета этого лимита.

Подать уведомление о переходе на УСН можно до 9 января 2023 года включительно.

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