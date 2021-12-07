Какой доход помешает перейти на УСН с 2022 года

Предельный размер дохода компании для перехода на УСН с 2022 года составляет 116,1 млн рублей. Имеется в виду доход за 9 месяцев 2021 года.
Если доход выше — перейти на УСН не получится.
Чтобы определить этот показатель, надо принимать во внимание коэффициент-дефлятор на 2021 год.
Разъяснения дает УФНС по г. Москве в письме № 16-17/170044@ от 16.11.2021.
Предельный размер рассчитывается так:
112,5 млн руб. х 1,032 = 116,1 млн руб.
Московские налоговики ссылаются на мнение Минфина, выраженное в письме № 03-11-06/2/5885 от 01.02.2021.
На 2022 год коэффициент-дефлятор для УСН принят на уровне 1,096.
Таким образом, в 2022 году предел доходов для применения УСН составит:
- 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
- 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН;
- 123,3 млн рублей — для перехода на УСН с 2023 года.
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