Подростки тоже могут быть самозанятыми

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 13.12.2022 № КВ-17-14/320@.
По п. 1 статьи 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.
Для регистрации ИП от несовершеннолетнего нужен один из таких документов:
- нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности;
- копия свидетельства о заключении брака;
- копия решения органа опеки и попечительства;
- копия решения суда об объявлении физлица полностью дееспособным.
Отсутствие в законодательстве прямого указания на возраст, с которого несовершеннолетние вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не препятствует их госрегистрации в качестве ИП, а также применению НПД.