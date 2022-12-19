Самозанятые

Подростки тоже могут быть самозанятыми

Подростки от 14 до 18 лет могут зарегистрироваться в качестве ИП. Стать самозанятыми могут физлица до 18 лет, как зарегистрированные ИП, так и нет.

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Такое разъяснение дает ФНС в письме от 13.12.2022 № КВ-17-14/320@.

По п. 1 статьи 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.

Для регистрации ИП от несовершеннолетнего нужен один из таких документов:

  • нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности;
  • копия свидетельства о заключении брака;
  • копия решения органа опеки и попечительства;
  • копия решения суда об объявлении физлица полностью дееспособным.

Отсутствие в законодательстве прямого указания на возраст, с которого несовершеннолетние вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не препятствует их госрегистрации в качестве ИП, а также применению НПД.

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