Депутаты согласовали больше ста поправок в закон о такси

Транспортный комитет Госдумы принял 112 и отклонил 69 из них, сообщает «Парламентская газета».

Иностранные инвесторы больше не могут быть учредителями такси, исключение сделали только для граждан ЕАЭС.

В марте 2023 года появится электронные путевые листы будут заполняться автоматически, как только водитель прошел дистанционный медосмотр перед рейсом.

Самозанятые смогут работать таксистами, но только если они будут застрахованы. Так в случае непредвиденных обстоятельств пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора. Запрет о том, что у водителя такси не должно быть непогашенной судимости за насильственные преступления, также распространится на ИП и самозанятых.

Депутаты отклонили предложение об автомобилях только отечественного производства, а также к машинам не будут предъявлять требований к возрасту.

Во втором чтении поправки будут рассмотрены 20 декабря 2022 года.