Трудовые отношения

Путин утвердил размер МРОТ в 16 242 рубля

Также на два года изменили методику расчета минимального размера оплаты труда.

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Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий методику расчета МРОТ на два года, сообщает «ТАСС». Также президент утвердил минимальный размер оплаты труда на 2023 год – 16 242 рубля.

«Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ в 2023 и 2024 годах, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год», – сказано в законе.

До сих пор минимальный размер оплаты труда исчислялся исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты было в размере 42%. Новый закон приостанавливает действие этих норм с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно.

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