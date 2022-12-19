Ввели льготу по налогу на прибыль для химической продукции

Опубликовано постановление правительства от 15.12.2022 № 2312.

Оно вносит поправки в постановление от 24.12.2008 № 988, которым утвержден перечень НИОКР для включения в затраты с коэффициентом 1,5.

В перечень добавили новый раздел «Малотоннажная и среднетоннажная химия».

Туда входят 26 технологий производства химических веществ. Среди них:

удобрения и средства защиты растений;

составы для нефтедобычи;

моющие средства;

производные для косметики;

добавки для пластика и каучука;

присадки к топливу и смазочным материалам;

дезинфицирующие вещества;

сырье для фармацевтической промышленности;

вещества для пищевых добавок.

Расходы по исследованиям и разработкам из этого перечня уменьшают базу по налогу на прибыль.

Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи, пояснили в кабмине.