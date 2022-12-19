Ввели льготу по налогу на прибыль для химической продукции

Опубликовано постановление правительства от 15.12.2022 № 2312.
Оно вносит поправки в постановление от 24.12.2008 № 988, которым утвержден перечень НИОКР для включения в затраты с коэффициентом 1,5.
В перечень добавили новый раздел «Малотоннажная и среднетоннажная химия».
Туда входят 26 технологий производства химических веществ. Среди них:
- удобрения и средства защиты растений;
- составы для нефтедобычи;
- моющие средства;
- производные для косметики;
- добавки для пластика и каучука;
- присадки к топливу и смазочным материалам;
- дезинфицирующие вещества;
- сырье для фармацевтической промышленности;
- вещества для пищевых добавок.
Расходы по исследованиям и разработкам из этого перечня уменьшают базу по налогу на прибыль.
Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи, пояснили в кабмине.