Налог на прибыль

Ввели льготу по налогу на прибыль для химической продукции

Расходы на НИОКР можно учитывать с коэффициентом 1,5 (в том числе, при формировании остаточной стоимости НМА). Но не все НИОКР подпадают под такую льготу, а только внесенные в перечень. Его расширили.

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Опубликовано постановление правительства от 15.12.2022 № 2312.

Оно вносит поправки в постановление от 24.12.2008 № 988, которым утвержден перечень НИОКР для включения в затраты с коэффициентом 1,5.

В перечень добавили новый раздел «Малотоннажная и среднетоннажная химия».

Туда входят 26 технологий производства химических веществ. Среди них:

  • удобрения и средства защиты растений;
  • составы для нефтедобычи;
  • моющие средства;
  • производные для косметики;
  • добавки для пластика и каучука;
  • присадки к топливу и смазочным материалам;
  • дезинфицирующие вещества;
  • сырье для фармацевтической промышленности;
  • вещества для пищевых добавок.

Расходы по исследованиям и разработкам из этого перечня уменьшают базу по налогу на прибыль.

Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи, пояснили в кабмине.

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