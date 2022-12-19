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Белорусские «Альфа-Банк» и «Банк Дабрабыт» начнут выдавать банковские гарантии в сфере госзакупок

С мая 2022 года в рамках пилотного проекта банки Республики Беларусь уже выдали 20 гарантий по госзакупкам в РФ.

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Минфин России предложил проект постановления, которое включает ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Банк Дабрабыт» в перечень белорусских банков, уполномоченных выдавать банковские гарантии для обеспечения участия в закупках для государственных и муниципальных нужд в России. Об этом сообщает сайт Минфина.

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С мая 2022 года действует пилотный проект, по которому белорусские банки участвуют в российских госзакупках товаров, работ, услуг. К проекту уже присоединились «АСБ Беларусбанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвест», Банк ВТБ (Беларусь), «МТБанк».

Белорусские банки уже выдали 20 банковских гарантий по госзакупкам.

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