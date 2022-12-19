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Роструд создал новое мобильное приложение

Можно подать электронное обращение в инспекцию труда и получить ответы на собственные вопросы.

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С помощью приложения «Онлайнинспекция.рф» пользователи смогут подать и отследить обращение в инспекцию труда, а также получить онлайн-консультацию. Об этом сообщает сайт Федеральной службы по труду и занятости.

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«За время работы проект „Онлайнинспекция.рф“ показал свою востребованность и эффективность. По итогам 2022 года число посетителей превысило 16,7 млн, зафиксировано 85,3 млн просмотров страниц цифровой платформы. Мобильное приложение – это еще один шаг к повышению доступности и удобства взаимодействия граждан с инспекцией труда», – заявил Виталий Лосев, начальник Управления цифрового развития и информационных технологий Роструда.

В мобильном приложении можно подать электронное обращение в инспекцию труда, а также получить ответ на свой вопрос за 1-3 рабочих дня.

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