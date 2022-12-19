Гендиректор не может сам себе назначить премию

Верховный суд решил, что у гендиректора компании нет права издавать приказы о применении мер поощрения в отношении самого себя, сообщает «Интерфакс».

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ рассмотрела спор между ООО «Центр новых технологий Плюс» и Александром Струковым, который был генеральным директором компании с мая 2017 до 2019 года.

За 2018-2019 годы Струков получил 14,84 млн рублей премий и стимулирующих выплат на основании изданных им самим приказов. После увольнения Струкова компания обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего гендиректора этой суммы в качестве убытков.

Сначала арбитражный суд первой инстанции отказался взыскивать деньги и экс-гендира, а затем апелляция и кассация подтвердили решение не выплачивать сумму истцу. И только СКЭС Верховного суда отклонила их выводы и отправила дело на новое рассмотрение.

«Генеральный директор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников общества, но не в отношении самого себя. Иное приводило бы к конфликту интересов», – сказано в определении ВС.

Гендиректора, который сам себе выписал премии, обяжут возместить убытки, причиненные юрлицу на основании статьи 53.1 Гражданского кодекса. Суд отметил, что премии Струкову не были согласованы с учредителями компании.