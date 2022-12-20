Лишняя квартира, дача или автомобиль лишат права на детское пособие

Опубликовано постановление Правительства от 16.12.2022 № 2330. В нем прописан размер пособия, список доходов и имущества и т.д.

На детей выплаты будут до 17 лет.

Кстати, сейчас на маленьких детей платят два пособия:

А будет одно пособие с критерием нуждаемости 1 ПМ и имущественным цензом.

Например, прожиточный минимум в регионе – 14 000 руб., детский ПМ – 12 000 руб.

У семьи из 3 человек доход 60 тыс. рублей. Это больше 1 ПМ на человека, но меньше 2 ПМ.

Сейчас на ребенка до 1,5 лет семья получает 7 677 + 12 000 = 19 677 руб.

С 2023 года семья с такими вводными не получит ничего, потому что их доход больше 1 ПМ.