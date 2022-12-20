Лишняя квартира, дача или автомобиль лишат права на детское пособие

Опубликовано постановление Правительства от 16.12.2022 № 2330. В нем прописан размер пособия, список доходов и имущества и т.д.
На детей выплаты будут до 17 лет.
Кстати, сейчас на маленьких детей платят два пособия:
- до 1,5 лет (получают все без учета дохода);
- до 3 лет (получают за первого ребенка при доходе ниже 2 ПМ без учета имущества).
А будет одно пособие с критерием нуждаемости 1 ПМ и имущественным цензом.
Например, прожиточный минимум в регионе – 14 000 руб., детский ПМ – 12 000 руб.
У семьи из 3 человек доход 60 тыс. рублей. Это больше 1 ПМ на человека, но меньше 2 ПМ.
Сейчас на ребенка до 1,5 лет семья получает 7 677 + 12 000 = 19 677 руб.
С 2023 года семья с такими вводными не получит ничего, потому что их доход больше 1 ПМ.
Кстати, в Счетной палате констатировали, что семьи стали чаще разводиться, чтобы оформить пособие.
«Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», – цитирует «Парламентская газета» слова директора департамента СП Ольги Самариной.
Какое имущество помешает получить пособие, описано в правилах.
Имущество
Максимальное количество
Примечание
Квартира
Одна любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 24 м2
Если жилье признано непригодным для проживания, оно не учитывается.
Также не учитываются жилье, занимаемое членом семьи с тяжелой формой хронического заболевания
Дом
Один любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 40 м2
Не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки
Дача
Одна
Гараж
Один или два, если семья многодетная или в ней есть инвалид
Земельный участок
не более 0,25 га для города или не более 1 га для села
Земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки, а также дальневосточный гектар не учитываются
Нежилое помещение
Одно
Хозпостройки на земельных участках для ИЖС, ЛПХ не учитываются
Автомобиль
Один или два, если семья многодетная или с инвалидом
Исключение – новые мощные авто.
Авто младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., может быть только у семей с 4 и более детьми
Мотоцикл
Один или два, если семья многодетная или с инвалидом
Самоходная техника
Одна младше 5 лет или две, если она получена в качестве меры соцподдержки
Катер
Один или моторная лодка младше 5 лет
Маломерные суда старше 5 лет не учитываются
Сбережения
Годовой доход от процентов не превышает ПМ
Подробно об этом пособии мы рассказывали в материале «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».