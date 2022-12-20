Детские пособия

Лишняя квартира, дача или автомобиль лишат права на детское пособие

Новое пособие на детей до 17 лет заменит собой несколько ныне действующих. Правила выплаты этого пособия утвердили.

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Опубликовано постановление Правительства от 16.12.2022 № 2330. В нем прописан размер пособия, список доходов и имущества и т.д.

На детей выплаты будут до 17 лет.

Кстати, сейчас на маленьких детей платят два пособия:

  • до 1,5 лет (получают все без учета дохода);
  • до 3 лет (получают за первого ребенка при доходе ниже 2 ПМ без учета имущества).

А будет одно пособие с критерием нуждаемости 1 ПМ и имущественным цензом.

Например, прожиточный минимум в регионе – 14 000 руб., детский ПМ – 12 000 руб.

У семьи из 3 человек доход 60 тыс. рублей. Это больше 1 ПМ на человека, но меньше 2 ПМ.

Сейчас на ребенка до 1,5 лет семья получает 7 677 + 12 000 = 19 677 руб.

С 2023 года семья с такими вводными не получит ничего, потому что их доход больше 1 ПМ.

Кстати, в Счетной палате констатировали, что семьи стали чаще разводиться, чтобы оформить пособие.

«Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», – цитирует «Парламентская газета» слова директора департамента СП Ольги Самариной.

Какое имущество помешает получить пособие, описано в правилах.

Имущество

Максимальное количество

Примечание

Квартира

Одна любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 24 м2

Если жилье признано непригодным для проживания, оно не учитывается.

Также не учитываются жилье, занимаемое членом семьи с тяжелой формой хронического заболевания

Дом

Один любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 40 м2

Не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки

Дача

Одна

 

Гараж

Один или два, если семья многодетная или в ней есть инвалид

 

Земельный участок

не более 0,25 га для города или не более 1 га для села

Земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки, а также дальневосточный гектар не учитываются

Нежилое помещение

Одно

Хозпостройки на земельных участках для ИЖС, ЛПХ не учитываются

Автомобиль

Один или два, если семья многодетная или с инвалидом

Исключение – новые мощные авто.

Авто младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., может быть только у семей с 4 и более детьми

Мотоцикл

Один или два, если семья многодетная или с инвалидом

 

Самоходная техника

Одна младше 5 лет или две, если она получена в качестве меры соцподдержки

 

Катер

Один или моторная лодка младше 5 лет

Маломерные суда старше 5 лет не учитываются

Сбережения

Годовой доход от процентов не превышает ПМ

 

Подробно об этом пособии мы рассказывали в материале «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».

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