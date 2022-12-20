Курьеры объявляют пятидневную забастовку

Около 600 курьеров «Яндекс.Еды» могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки, сообщает «Коммерсант».

Профсоюз «Курьер» обвиняет «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club, требует вернуть оплату в 110 рублей за заказ и заключать с разносчиками еды трудовые договоры.

Также профсоюз требует пересмотреть «жесткую систему штрафов» и уменьшить зону доставки до 2 км для пеших курьеров.

«Яндекс» заявил, что курьеры не жаловались, наоборот – за год их доход вырос на 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге им платят 350–400 рублей в час.

Забастовка курьеров «Яндекс.Еды» намечена в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря. В эти дни профсоюз «Курьер» призывает сотрудников отказаться от выполнения заказов.

В предновогодние дни повышенный спрос на доставку, поэтому в «Яндекс.Еде» обещают максимальные заработки и бонусы.