Малый бизнес выбирает кредиты в рублях

В октябре 2022 года рынок валютного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) обвалился в 145 раз: с 57,9 млрд до 400 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Банка России.

Всплеск валютных займов был в июле-августе 2022 года. Малый бизнес брал деньги для параллельного импорта, для импортозамещения, также этому способствовал выгодный курс валют. В приоритете были краткосрочные займы (62% портфеля).

В сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации предприниматели начали опасаться ослабления рубля, санкций и проблем с логистикой. Валютные займы стали сокращаться.

В октябре 2022 года малый и средний бизнес выбирал долгосрочные займы в рублях, а средний размер кредита увеличился с 5,2 млн руб. до 5,9 млн рублей.