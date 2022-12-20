Кредитование

Малый бизнес выбирает кредиты в рублях

Валютное кредитование обвалилось в 145 раз. Предприниматели стали выбирать долгосрочные займы в рублях.

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В октябре 2022 года рынок валютного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) обвалился в 145 раз: с 57,9 млрд до 400 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Банка России.

Всплеск валютных займов был в июле-августе 2022 года. Малый бизнес брал деньги для параллельного импорта, для импортозамещения, также этому способствовал выгодный курс валют. В приоритете были краткосрочные займы (62% портфеля).

В сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации предприниматели начали опасаться ослабления рубля, санкций и проблем с логистикой. Валютные займы стали сокращаться.

В октябре 2022 года малый и средний бизнес выбирал долгосрочные займы в рублях, а средний размер кредита увеличился с 5,2 млн руб. до 5,9 млн рублей.

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