Законопроекты

Запретили принудительный сбор биометрических данных

Отказаться от сдачи биометрии можно в любом отделении МФЦ.

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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о единой системе обработки биометрических данных граждан, сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты согласились, что биометрию нельзя собирать без предварительного согласия человека и запретили принудительный сбор данных.

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Отказаться от предоставления биометрии можно в отделении МФЦ, равно как и отозвать данное ранее согласие на обработку данных.

Операторами биометрической информации в региональном сегменте могут быть только госучреждения или ГУП, а не любое юридическое лицо. То есть коммерческим организациям запрещено собирать биометрию.

По этическим соображениями законопроект внес изображение лица и запись голоса в перечень закрытой информации, запретил сбор и трансграничную передачу геномной информации.

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