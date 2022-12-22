Экономика России

Компании под санкциями освободили от налога на прибыль с продажи акций

Также им не нужно учитывать отрицательную курсовую разницу за 2022 год.

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Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает компании, попавшие под санкции, от налога на прибыль с продажи акций. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минфина.

Если на момент заключения сделки юридическое лицо находилось под санкциями, а акции были у него в собственности больше одного года, то в 2022 году такие компании могут применять нулевую ставку по налогу на прибыть от продажи акций.

Подсанкционным компаниям разрешат не учитывать в составе расходов нереализованную отрицательную курсовую разницу, которая появилась в 2022 году.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а часть его положений – с 1 января 2023 года.

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