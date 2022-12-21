Убрали лишнее условие для включения в расходы взносов в НПФ за сотрудников

Закон с такой поправкой в НК РФ принят сразу во втором и третьем чтениях.

Сейчас такое право есть только, если выход на пенсию по новым договорам идет в новом пенсионном возрасте.

Но по закону сейчас выйти на пенсию от НПФ можно в старом возрасте. Поэтому внесли поправки в НК, чтобы это право не мешало компаниям включать в расходы взносы в НПФ.

Речь идет о корпоративных пенсионных программах (КПП) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Как будущая пенсия работников поможет работодателю сэкономить на налогах уже сейчас – читайте здесь.