Налог на прибыль

Убрали лишнее условие для включения в расходы взносов в НПФ за сотрудников

Работодателям разрешили включать в расходы взносы в НПФ за работников, если сотрудники выйдут на негосударственную пенсию на 5 лет раньше обычного срока — в 55/60 лет.

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Закон с такой поправкой в НК РФ принят сразу во втором и третьем чтениях.

Сейчас такое право есть только, если выход на пенсию по новым договорам идет в новом пенсионном возрасте.

Но по закону сейчас выйти на пенсию от НПФ можно в старом возрасте. Поэтому внесли поправки в НК, чтобы это право не мешало компаниям включать в расходы взносы в НПФ.

Речь идет о корпоративных пенсионных программах (КПП) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Как будущая пенсия работников поможет работодателю сэкономить на налогах уже сейчас – читайте здесь.

 

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