🔥 Утвердили новые формы выписок из электронных трудовых книжек СТД-Р и СТД-СФР

Опубликован приказ Минтруда от 10.11.2022 № 713н.

Форму СТД-Р для работодателей тоже обновили.

Обратите внимание – в форме надо указывать регистрационный номер в СФР. Об этом же сказано в порядке заполнения формы.

Но пока нет четких разъяснений о том, что это за номер и когда он будет присвоен.

Есть ответ от ПФР о том, что первое время надо будет применять регномер ПФР.

Сейчас регномер из 12 цифр в форме СТД-Р надо указывать в таком формате: XXX-XXX-XXXXXX.

В новом порядке заполнения формат регномера не прописан. Также не указано, сколько там цифр.

В формах СТД-Р СТД-СФР надо будет по-новому заполнять графу «Код выполняемой функции».

Сейчас там надо указывать код по профстандарту.

В новых бланках там надо будет указывать код по ОКЗ (то есть тот код, который указывают работодатели в форме СЗВ-ТД, вместо которой с 2023 года будет форма ЕФС-1).

Вот как меняется порядок заполнения этой графы:

Как сейчас Как будет с 2023 года Графа «Код выполняемой функции (при наличии)» заполняется с 1 января 2021 года на основании профессиональных стандартов в случае принятия работодателем решения об их применении. В этой графе указывается код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате XX.XXX-X-X, где: первые пять цифровых знаков, разделенные точкой, это код наименования вида профессиональной деятельности (раздел I профессионального стандарта), содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности (раздел III профессионального стандарта);

последние два цифро-буквенных знака (раздел II профессионального стандарта) – буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак – уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате ХХХХ.Х, где: первые четыре знака – код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий ;

; пятый знак – контрольное число

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