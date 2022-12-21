🔥 Утвердили новые формы выписок из электронных трудовых книжек СТД-Р и СТД-СФР

Опубликован приказ Минтруда от 10.11.2022 № 713н.
Форму СТД-Р для работодателей тоже обновили.
Обратите внимание – в форме надо указывать регистрационный номер в СФР. Об этом же сказано в порядке заполнения формы.
Но пока нет четких разъяснений о том, что это за номер и когда он будет присвоен.
Есть ответ от ПФР о том, что первое время надо будет применять регномер ПФР.
Сейчас регномер из 12 цифр в форме СТД-Р надо указывать в таком формате: XXX-XXX-XXXXXX.
В новом порядке заполнения формат регномера не прописан. Также не указано, сколько там цифр.
В формах СТД-Р СТД-СФР надо будет по-новому заполнять графу «Код выполняемой функции».
Сейчас там надо указывать код по профстандарту.
В новых бланках там надо будет указывать код по ОКЗ (то есть тот код, который указывают работодатели в форме СЗВ-ТД, вместо которой с 2023 года будет форма ЕФС-1).
Вот как меняется порядок заполнения этой графы:
Как сейчас
Как будет с 2023 года
Графа «Код выполняемой функции (при наличии)» заполняется с 1 января 2021 года на основании профессиональных стандартов в случае принятия работодателем решения об их применении.
В этой графе указывается код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате XX.XXX-X-X, где:
В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате ХХХХ.Х, где:
Подключайте Клерк.Премиум со скидкой 45%! Консультации, Онлайн-курсы, Разборы!