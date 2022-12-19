Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

По поводу этого регномера шутят бухгалтеры в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».
Вот какие варианты предлагают для нового регномера:
– Сумма обоих, умноженная на ИНН.
– В итоге должен получиться ОГРН! А если нет, то ликвидация.
Еще коллеги удивляются, зачем вообще нужны регномера, если уже есть ИНН.
Отметим, что официальных разъяснений ни от ПФР, ни от ФСС нет. Однако отвечая на отзывы и предложения по новой форме ЕФС-1, размещенной на портале для общественного обсуждения, ПФР ответил на вопрос про регномер.
В переходный период при сдаче ЕФС-1 на титульном листе необходимо указывать регистрационный номер в ПФР.
На семинарах бухгалтерам рассказывают, что потом будет новый единый номер.
«Похоже до 1 января все не точно», – констатируют бухгалтеры и приводят пример с новыми статусами в платежках – то 33, то 01.