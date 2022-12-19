Отчетность в ПФР

Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в единый Социальный фонд. Но сейчас у работодателей есть отдельные регномера как в ПФР, так и в ФСС. С 2023 году номер будет один. Его надо будет указывать в форме ЕФС-1.

Версия для печати

По поводу этого регномера шутят бухгалтеры в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Вот какие варианты предлагают для нового регномера:

– Сумма обоих, умноженная на ИНН.

– В итоге должен получиться ОГРН! А если нет, то ликвидация.

Еще коллеги удивляются, зачем вообще нужны регномера, если уже есть ИНН.

Отметим, что официальных разъяснений ни от ПФР, ни от ФСС нет. Однако отвечая на отзывы и предложения по новой форме ЕФС-1, размещенной на портале для общественного обсуждения, ПФР ответил на вопрос про регномер.

1

В переходный период при сдаче ЕФС-1 на титульном листе необходимо указывать регистрационный номер в ПФР.

На семинарах бухгалтерам рассказывают, что потом будет новый единый номер.

«Похоже до 1 января все не точно», – констатируют бухгалтеры и приводят пример с новыми статусами в платежках – то 33, то 01.

Некоммерческие организации

Объявлены имена лучших компаний и проектов социальной и экологической ответственности

На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Повышение квалификации для бухгалтеров

Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

Как показали итоги обсуждений в процессе обучения на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» бухгалтеры чаще всего спрашивают, что делать с полностью самортизированными основными средствами и не знают, какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

ЭДО

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Бизнес давно оценил преимущества удаленного взаимодействия с контрагентами и контролирующими службами. С физическими лицами тоже можно обмениваться электронными документами, но тогда исполнителю понадобится электронная подпись.

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

Отчетность в ПФР

Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в единый Социальный фонд. Но сейчас у работодателей есть отдельные регномера как в ПФР, так и в ФСС. С 2023 году номер будет один. Его надо будет указывать в форме ЕФС-1.

Читать еще