Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

По поводу этого регномера шутят бухгалтеры в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Вот какие варианты предлагают для нового регномера: – Сумма обоих, умноженная на ИНН. – В итоге должен получиться ОГРН! А если нет, то ликвидация.

Еще коллеги удивляются, зачем вообще нужны регномера, если уже есть ИНН.

Отметим, что официальных разъяснений ни от ПФР, ни от ФСС нет. Однако отвечая на отзывы и предложения по новой форме ЕФС-1, размещенной на портале для общественного обсуждения, ПФР ответил на вопрос про регномер.

В переходный период при сдаче ЕФС-1 на титульном листе необходимо указывать регистрационный номер в ПФР.

На семинарах бухгалтерам рассказывают, что потом будет новый единый номер.

«Похоже до 1 января все не точно», – констатируют бухгалтеры и приводят пример с новыми статусами в платежках – то 33, то 01.