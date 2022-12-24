Банкам запретили пользоваться иностранными мессенджерами

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который запрещает банкам и финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами, сообщает «Интерфакс».

С 1 марта 2023 года банки и некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФы, депозитарии и.т.д.) не смогут использовать мессенджеры, которые принадлежат иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам.

Через иностранные мессенджеры нельзя будет передавать платежные документы, сведения о безналичных переводах и информацию, которая содержит персональные данные.

Нельзя будет проводить безналичные расчеты и передавать данные о счетах и вкладах.

Под действие запрета также подпадут компании с участием государства выше 50%, участники национальной платежной системы.

Иностранные мессенджеры перестанут использовать для получения государственных и муниципальных услуг.

Список таких мессенджеров будет опубликован на сайте Роскомнадзора.