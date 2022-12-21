Нельзя запрещать удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей – Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что нельзя запрещать удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей, запрет должен быть точечным для конкретных компаний. Поправки не должны быть направлены на наказание уехавших. Их цель – защитить коммерческую и государственную тайну. Об этом сообщает «RG.RU».

«Идея закона не про это. Речь не идет о дискриминации. Так делать нельзя, напротив, мы должны поддерживать сферу IT», – сообщила Валентина Матвиенко.

Также Матвиенко предложила создать список компаний, компаний, допущенных к чувствительной информации, и вводить ограничения в отношении их сотрудников.