Самозанятые

🍀 Самозанятые получат право на значок «Органик»

Самозанятых с экологически чистым медом внесут в реестр производителей органической продукции. Сейчас такая возможность есть только у юрлиц и ИП.

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Закон с такой нормой сегодня приняла Госдума в третьем чтении.

Поправки вносли в закон № 280-ФЗ «Об органической продукции».

Включение в реестр дает право продавать свою экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со знаком «Органик» (белый лист на зеленом фоне).

Рядом с ним печатают QR-код, по которому покупатель найдет информацию о продукте и номер производителя в реестре.

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В продукции со знаком «Органик» нет пестицидов, антибиотиков, синтетических красителей, агрохимикатов, ГМО, синтетических регуляторов роста.

В пояснительной записке говорится, что самозанятые являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов (ягод, грибов), но доступа в этот реестр нет.

С 1 сентября 2023 года новая норма заработает.

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