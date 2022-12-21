🍀 Самозанятые получат право на значок «Органик»

Закон с такой нормой сегодня приняла Госдума в третьем чтении.
Поправки вносли в закон № 280-ФЗ «Об органической продукции».
Включение в реестр дает право продавать свою экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со знаком «Органик» (белый лист на зеленом фоне).
Рядом с ним печатают QR-код, по которому покупатель найдет информацию о продукте и номер производителя в реестре.
В продукции со знаком «Органик» нет пестицидов, антибиотиков, синтетических красителей, агрохимикатов, ГМО, синтетических регуляторов роста.
В пояснительной записке говорится, что самозанятые являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов (ягод, грибов), но доступа в этот реестр нет.
С 1 сентября 2023 года новая норма заработает.