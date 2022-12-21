Пониженный тариф страховых взносов

Для отдельных предприятий страховые взносы уменьшат до 7,6%

Снизить налоговую нагрузку собираются для участников промышленных кластеров. Это позволит привлекать инвесторов и стимулировать производство импортозамещающей продукции.

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Правительство предложило установить единый пониженный тариф страховых взносов для участников промышленных кластеров. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минпромторга.

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Такой шаг позволит ускорить реализацию проектов, перестроить кооперационные связи и быстрее заместить импортное оборудование и сырье, поставки которых сократились из-за санкций.

Новый законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает с 2023 года тариф страховых взносов на уровне 7,6% для промышленных кластеров, реализующих СПИК 1.0.

В то же время налоговый мониторинг позволит компаниям избежать проверок за счет доступа ФНС к бухгалтерии предприятия.

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