Отчетность в ПФР

📍 Как заполнять титульный лист формы ЕФС-1: построчный анализ

Титульный лист формы ЕФС-1 нужно заполнять при каждой сдаче отчета, будь это отчет о кадровом мероприятии (вместо СЗВ-ТД, о стаже (вместо СЗВ-СТАЖ) или о взносах на травматизм (вместо 4-ФСС).

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Какие листы входят в форму ЕФС-1 и когда их надо заполнять – смотрите в нашей таблице.

В ПФР подготовили презентацию по заполнению нового отчета.

1

Смотрите в нашей таблице, что писать в каждой строке титульного листа

Наименование

 Пункт из порядка заполнения

 Правила заполнения

Регистрационный номер

 2.1

 Действующий регномер страхователя

Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения / ФИО ИП, физлица

 2.2

 Наименование организации по учредительным документам / ФИО ИП или физлица по паспорту

ИНН

 2.3

 ИНН из 10 (для организаций) или из 12 (для физлиц) знаков

КПП

 2.4

 КПП организации (или обособки) из 9 знаков

ОКФС

 2.5

 Код из 2 цифр (например, 12, 13, 14). Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников)

ОКОГУ

 2.6

 Код из 7 цифр. Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников)

ОКПО

 2.7

 Код из 8 цифр. Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников)

ОКВЭД

 2.8

 Код из ОКВЭД2, подтвержденный в фонде. Для новых компаний – код из ЕГРЮЛ

ОГРН (ОГРИП)

 2.9

 Код из 13 (для компаний) или 15 (для ИП) цифр по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Номер контактного телефона

 2.10

 Городской или мобильный номер телефона с кодом города. Без тире и скобок, только цифры

Адрес электронной почты

 2.11

 Адрес электронки без пробелов, запятых и других знаков препинания. Допускаются тире и точки.

Сведения о страхователе, за которого представляются сведения (ИНН, КПП, ОКФС, ОКОГУ, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН)

 2.12

 См. пункты 2.1 – 2.9. Заполняется, если отчет сдает правопреемник за правопредшественника

Наименование должности руководителя, ФИО, подпись

 2.13

 Должность и ФИО руководителя

Дата

 Дата подписания формы

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