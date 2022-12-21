📍 Как заполнять титульный лист формы ЕФС-1: построчный анализ

Какие листы входят в форму ЕФС-1 и когда их надо заполнять – смотрите в нашей таблице.
В ПФР подготовили презентацию по заполнению нового отчета.
Смотрите в нашей таблице, что писать в каждой строке титульного листа
|Наименование
|Пункт из порядка заполнения
|Правила заполнения
|Регистрационный номер
|2.1
|Действующий регномер страхователя
|Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения / ФИО ИП, физлица
|2.2
|Наименование организации по учредительным документам / ФИО ИП или физлица по паспорту
|ИНН
|2.3
|ИНН из 10 (для организаций) или из 12 (для физлиц) знаков
|КПП
|2.4
|КПП организации (или обособки) из 9 знаков
|ОКФС
|2.5
|Код из 2 цифр (например, 12, 13, 14). Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников)
|ОКОГУ
|2.6
|Код из 7 цифр. Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников)
|ОКПО
|2.7
|Код из 8 цифр. Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников)
|ОКВЭД
|2.8
|Код из ОКВЭД2, подтвержденный в фонде. Для новых компаний – код из ЕГРЮЛ
|ОГРН (ОГРИП)
|2.9
|Код из 13 (для компаний) или 15 (для ИП) цифр по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
|Номер контактного телефона
|2.10
|Городской или мобильный номер телефона с кодом города. Без тире и скобок, только цифры
|Адрес электронной почты
|2.11
|Адрес электронки без пробелов, запятых и других знаков препинания. Допускаются тире и точки.
|Сведения о страхователе, за которого представляются сведения (ИНН, КПП, ОКФС, ОКОГУ, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН)
|2.12
|См. пункты 2.1 – 2.9. Заполняется, если отчет сдает правопреемник за правопредшественника
|Наименование должности руководителя, ФИО, подпись
|2.13
|Должность и ФИО руководителя
|Дата
|Дата подписания формы