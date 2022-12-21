📌 Какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году: таблица

В состав отчета входят такие разделы и подразделы:
- Раздел 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию»;
- Подраздел 1 раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица»;
- Подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»;
- Подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже»;
- Подраздел 1.3 подраздела 1 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»;
- Подраздел 2 раздела 1 «Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии»;
- Подраздел 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»;
- Раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»;
- Подраздел 2.1 раздела 2 «Расчет сумм страховых взносов»;
- Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 «Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ»;
- Подраздел 2.2 раздела 2 «Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании»;
- Подраздел 2.3 раздела 2 «Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год».
Вместо формы СЗВ-ТД будет подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Сроки сдачи:
- до 25 числа следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки;
- на следующий рабочий день – по приемам, началу и окончанию договоров ГПХ, приостановлению и возобновления трудовых договоров.
Вместо формы СЗВ-СТАЖ будет подраздел 1.2 формы ЕФС-1 и подраздел 2 (о «вредниках»). Срок сдачи – до 25 января следующего года (до 25.01.2024 за 2023 год).
Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 – это ежемесячный отчет о зарплатах бюджетников. Срок сдачи – до 25 числа следующего месяца.
Вместо формы ДСВ-3 будет подраздел 3 формы ЕФС-1. Срок сдачи – до 25 числа следующего квартала.
Вместо формы 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1. Срок сдачи – до 25 числа следующего квартала.
Смотрите в нашей таблице, какие разделы и подразделы в каком случае надо включать в отчет.
Какой отчет заменяет
Какие листы входят в отчет
Срок сдачи
Вместо СЗВ-ТД
Вместо СЗВ-СТАЖ + ОДВ-1
Новый отчет для бюджетников
Вместо ДСВ-3
Вместо 4-ФСС
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