Отчетность в ПФР

📌 Какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году: таблица

С 2023 года будет единая форма ЕФС-1 вместо тех, что сейчас бизнес сдает в ПФР и ФСС. В новой форме несколько разделов и подразделов с разными сроками сдачи. Но титульный лист нужен всегда – по какому бы поводу этот отчет не сдавался.

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В состав отчета входят такие разделы и подразделы:

  • Раздел 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию»;
  • Подраздел 1 раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица»;
  • Подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»;
  • Подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже»;
  • Подраздел 1.3 подраздела 1 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»;
  • Подраздел 2 раздела 1 «Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии»;
  • Подраздел 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»;
  • Раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»;
  • Подраздел 2.1 раздела 2 «Расчет сумм страховых взносов»;
  • Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 «Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ»;
  • Подраздел 2.2 раздела 2 «Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании»;
  • Подраздел 2.3 раздела 2 «Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год».

Вместо формы СЗВ-ТД будет подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Сроки сдачи:

  • до 25 числа следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки;
  • на следующий рабочий день – по приемам, началу и окончанию договоров ГПХ, приостановлению и возобновления трудовых договоров.

Вместо формы СЗВ-СТАЖ будет подраздел 1.2 формы ЕФС-1 и подраздел 2 (о «вредниках»). Срок сдачи – до 25 января следующего года (до 25.01.2024 за 2023 год).

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 – это ежемесячный отчет о зарплатах бюджетников. Срок сдачи – до 25 числа следующего месяца.

Вместо формы ДСВ-3 будет подраздел 3 формы ЕФС-1. Срок сдачи – до 25 числа следующего квартала.

Вместо формы 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1. Срок сдачи – до 25 числа следующего квартала.

Смотрите в нашей таблице, какие разделы и подразделы в каком случае надо включать в отчет.

Какой отчет заменяет

Какие листы входят в отчет

Срок сдачи

Вместо СЗВ-ТД

  • Титульный лист;
  • Подраздел 1 раздела 1;
  • Подраздел 1.1 подраздела 1
  • до 25 числа следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки;
  • на следующий рабочий день – по приемам, началу и окончанию договоров ГПХ, приостановлению и возобновления трудовых договоров.

 

Вместо СЗВ-СТАЖ + ОДВ-1

  • Титульный лист;
  • Подраздел 1 раздела 1;
  • Подраздел 1.2 подраздела 1
  • Подраздел 2 раздела 1 (если есть данные)
  • до 25 января следующего года

Новый отчет для бюджетников

  • Титульный лист;
  • Подраздел 1;
  • Подраздел 1.3
  • до 25 числа следующего месяца

Вместо ДСВ-3

  • Титульный лист;
  • Подраздел 3
  • до 25 числа следующего квартала.

 

Вместо 4-ФСС

  • Титульный лист;
  • Подраздел 2.1 раздела 2;
  • Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 (если есть данные);
  • Подраздел 2.2 раздела 2 (если есть данные);
  • Подраздел 2.3 раздела 2
  • до 25 числа следующего квартала.

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