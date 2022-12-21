📌 Какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году: таблица

В состав отчета входят такие разделы и подразделы:

Раздел 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию»;

Подраздел 1 раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица»;

Подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»;

Подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже»;

Подраздел 1.3 подраздела 1 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»;

Подраздел 2 раздела 1 «Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии»;

Подраздел 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»;

Раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»;

Подраздел 2.1 раздела 2 «Расчет сумм страховых взносов»;

Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 «Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ»;

Подраздел 2.2 раздела 2 «Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании»;

Подраздел 2.3 раздела 2 «Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год».

Вместо формы СЗВ-ТД будет подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Сроки сдачи:

до 25 числа следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки;

на следующий рабочий день – по приемам, началу и окончанию договоров ГПХ, приостановлению и возобновления трудовых договоров.

Вместо формы СЗВ-СТАЖ будет подраздел 1.2 формы ЕФС-1 и подраздел 2 (о «вредниках»). Срок сдачи – до 25 января следующего года (до 25.01.2024 за 2023 год).

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 – это ежемесячный отчет о зарплатах бюджетников. Срок сдачи – до 25 числа следующего месяца.

Вместо формы ДСВ-3 будет подраздел 3 формы ЕФС-1. Срок сдачи – до 25 числа следующего квартала.

Вместо формы 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1. Срок сдачи – до 25 числа следующего квартала.

Смотрите в нашей таблице, какие разделы и подразделы в каком случае надо включать в отчет.

Какой отчет заменяет Какие листы входят в отчет Срок сдачи Вместо СЗВ-ТД Титульный лист;

Подраздел 1 раздела 1;

Подраздел 1.1 подраздела 1 до 25 числа следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки;

следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки; на следующий рабочий день – по приемам, началу и окончанию договоров ГПХ, приостановлению и возобновления трудовых договоров. Вместо СЗВ-СТАЖ + ОДВ-1 Титульный лист;

Подраздел 1 раздела 1;

Подраздел 1.2 подраздела 1

Подраздел 2 раздела 1 (если есть данные) до 25 января следующего года Новый отчет для бюджетников Титульный лист;

Подраздел 1;

Подраздел 1.3 до 25 числа следующего месяца Вместо ДСВ-3 Титульный лист;

Подраздел 3 до 25 числа следующего квартала. Вместо 4-ФСС Титульный лист;

Подраздел 2.1 раздела 2;

Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 (если есть данные);

Подраздел 2.2 раздела 2 (если есть данные);

Подраздел 2.3 раздела 2 до 25 числа следующего квартала.

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