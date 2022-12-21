ЕНП (единый налоговый платеж)

💥 Нормы НК об ЕНП усовершенствовали

Нормы Налогового кодекса в редакции закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ (о едином налоговом платеже) еще не успели вступить в силу, а их уже подкорректировали.

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон с поправками в НК.

В частности, в справках к форме 6-НДФЛ (бывших 2-НДФЛ) не будет данных об уплаченном налоге.

По новым нормам НК справка – это документ о доходах и налогах, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

Это касается и НДФЛ за 2022 год.

Также уточнили порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению ИФНС, а также в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. При отсрочке пени не начисляют со дня принятия решения об отсрочке.

Приостановка по счетам по решению ИФНС не будет действовать в отношении вкладов и депозитов.

Исправили некоторые «технические» неточности – например, что сообщать о неудержании НДФЛ налоговые агенты должны до 25 февраля, а не до 1 марта. Напомним, новый срок сдачи годовой 6-НДФЛ – 25 февраля.

Также поменяли сроки предоставления информации об НДФЛ для плательщиков АУСН (ее передают в ИФНС банки). Для нее будет единый срок – 25 число об удержаниях с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Срок уплаты НПД перенесли с 25 числа на 28 число.

Напоминаем, что в пятницу пройдет мега-вебинар, на котором мы будем обсуждать все грядущие изменения. Заявки еще принимаем.

РКО

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