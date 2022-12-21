ЕНП (единый налоговый платеж)

✖ Мертвым деньги не нужны. Из поправок в НК убрали норму о возврате переплаты на ЕНС умерших

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект с поправками в НК по части ЕНП. Среди поправок – новый п. 11 ст. 79 НК об автоматическом возврате переплаты по налогам на счет умершего налогоплательщика. Но в итоге эту норму так и не ввели.

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Ко второму чтению законопроекта поправки в статью 79 НК переписали, пункт 11 туда не вошел.

В нем было сказано, что в случае смерти налогоплательщика положительное сальдо ЕНП подлежит возврату на его счет, информация о котором есть у ИФНС. Срок возврата – в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти из реестра ЗАГС.

Но увы. Эта норма в закон не вошла. Возврата переплаты не будет. Как говорится, умерла, так умерла.

Сегодня Госдума приняла этот закон сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее Минфин неоднократно разъяснял, что если человек умер, его переплату по налогам наследникам не отдадут, так как к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется.

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