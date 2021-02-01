Если человек умер, его переплату по налогам наследникам не отдадут

Человек умер, не успев вернуть из бюджета переплату по налогам. Эти деньги хотели бы получить наследники, но увы...

Минфин заявляет, что НК не предусматривает такой процедуры. В письме от 15.01.2021 № 03-02-11/1552 говорится, что по Гражданскому кодексу в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Но к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется.

В связи с этим возврат суммы излишне уплаченных платежей, регулируемых НК, наследникам умершего физлица не предусмотрен действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

Напомним, ФНС высказывался по этому поводу. Так, в письме № ГД-4-8/678@ от 17.01.2018 сообщается, что добровольно налоговики переплату родственникам умершего не вернут. Но если те подадут в суд и выиграют его, то ИФНС исполнит решение суда.

На практике такие грустные истории со смертью налогоплательщиков, имеющих переплату по налогам, увы, происходят.

Например, мы ранее рассказывали, что ИП умер, так не дождавшись возврата из бюджета незаконно списанной суммы взносов с его расчетного счета.