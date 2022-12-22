Право

Госдума приняла закон о такси

Новые нормы могут повлиять на стоимость перевозок, но обеспечат большую безопасность.

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Госдума окончательно приняла закон о такси, сообщает «RG.RU».

Теперь управлять такси не может водитель, который дважды подряд на протяжении года был лишен прав или подвергался аресту за нарушения правил дорожного движения, либо имеет три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

В автомобилях должно быть установлено устройство контроля за вниманием и усталостью водителя.

Разрешение на деятельность такси могут получить не только организации и ИП, но и самозанятые, если они заключат договор со службой заказа такси.

Будут созданы региональные реестры перевозчиков, служб заказа и автомобилей, которые используют в такси. Из этих списков будет понятно, может ли эксплуатироваться конкретный транспорт для услуг по платным перевозкам.

В такси не могут работать люди с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления.

На кузове автомобиля обязательны «шашечки», а на крыше – фонарь оранжевого цвета. В салоне должна быть информация о машине, водителе, перевозчике, стоимости услуг и номер телефона для жалоб и предложений.

Службу заказа такси можно будет привлечь за вред здоровью или имуществу пассажира.

Закон вступает в силу 1 сентября 2023 года.

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