Владельцам ИИС сохранили право на налоговый вычет

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который сохраняет владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) право на налоговый вычет по НДФЛ при переводе иностранных активов от одного брокера к другому. Об этом сообщает «ТАСС».

Весной 2022 года брокеры стали переводить иностранные активы своих клиентов к другим участникам рынка, которые не были под санкциями. Фактически, клиентам открыли еще один инвестиционный счет.

Поскольку льгота на вычет по НДФЛ предоставляется владельцам только одного ИИС, инвесторы рисковали не вернуть 13% от суммы внесенных на счет средств.

Теперь новый закон признал, что передача ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка не влечет прекращение договора на ведение ИИС. Только если перевод активов был после 24 февраля 2022 года.