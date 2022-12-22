Налоги, взносы, пошлины

Киркоров будет судиться с налоговой

Певец считает, что ему неверно рассчитали налог на двухэтажный пентхаус в центре Москвы.

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Филипп Киркоров оспорит в суде ошибку при подсчете налога на его квартиру в центре Москвы, сообщают «РИА Новости».

Певец полностью оплатил налоги, но считает, что сумма в 6 млн рублей была рассчитана неверно: налоговики сложили кадастровые стоимости двухэтажного пентхауса. По версии Киркорова, объекты недвижимости надо считать раздельно, тогда ставка будет 0,3%, а сумма общего налога снизится до 2 млн рублей.

Чтобы уменьшить налоги Филипп Киркоров собрался разделить двухэтажный пентхаус площадью 537 кв. м на два.

По п. 2 ст. 406 НК РФ на недвижимость с кадастровой стоимостью от 300 млн руб. ставка налога составляет 2%. Если жилая недвижимость по кадастру стоит чуть дешевле, то по московскому закону ставка будет 0,3%.

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