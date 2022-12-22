75 000 рублей процентов по вкладам точно будут необлагаемыми в 2023 году

Необлагаемую сумму считают так:

1 млн руб. х максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение налогового периода.

Если ставка в течение 2023 года будет повышаться, то учитывать будут максимальную ставку.

Если ставка будет только снижаться, то максимальной будет ставка 7,5%. В любом случае, необлагаемая сумма процентов не может быть меньше 75 000 руб. в 2023 году.

Напомним, в 2021 и 2022 году проценты по вкладам освободили от НДФЛ. Но банки по-прежнему передают в ФНС информацию о выплаченных процентах. Так что эти данные у налоговиков есть.

С 2023 года НДФЛ будут начислять. Если вы заработали на процентах больше необлагаемого лимита, с превышения насчитают НДФЛ и пришлют налоговое уведомление. Уплатить налог за 2023 год надо будет до 1 декабря 2024 года.

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