НДФЛ

75 000 рублей процентов по вкладам точно будут необлагаемыми в 2023 году

Точная сумма необлагаемых НДФЛ процентов по вкладам в 2023 году пока не известна, так как ее считают из максимальной ставки ЦБ за год. Но минимум уже известен. Ставка ЦБ на 01.01.2023 – 7,5%. Необлагаемая сумма – 75 000 руб.

Версия для печати

Необлагаемую сумму считают так:

1 млн руб. х максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение налогового периода.

Если ставка в течение 2023 года будет повышаться, то учитывать будут максимальную ставку.

Если ставка будет только снижаться, то максимальной будет ставка 7,5%. В любом случае, необлагаемая сумма процентов не может быть меньше 75 000 руб. в 2023 году.

Напомним, в 2021 и 2022 году проценты по вкладам освободили от НДФЛ. Но банки по-прежнему передают в ФНС информацию о выплаченных процентах. Так что эти данные у налоговиков есть.

С 2023 года НДФЛ будут начислять. Если вы заработали на процентах больше необлагаемого лимита, с превышения насчитают НДФЛ и пришлют налоговое уведомление. Уплатить налог за 2023 год надо будет до 1 декабря 2024 года.

Подключайте сервис Клерк.Премиум со скидкой 45% за 9 990 – только сейчас!

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДФЛ

75 000 рублей процентов по вкладам точно будут необлагаемыми в 2023 году

Точная сумма необлагаемых НДФЛ процентов по вкладам в 2023 году пока не известна, так как ее считают из максимальной ставки ЦБ за год. Но минимум уже известен. Ставка ЦБ на 01.01.2023 – 7,5%. Необлагаемая сумма – 75 000 руб.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Новости ФНС

20 регионов перешли на двухуровневую систему управления ФНС

За 2022 год на двухуровневую систему управления перешли территориальные органы ФНС России по Курганской, Астраханской, Ульяновской, Белгородской, Калининградской, Мурманской, Орловской, Ивановской, Псковской, Липецкой, Томской, Тамбовской, Амурской, Курской, Архангельской областям, Ненецкому автономному округу, республикам Карелия, Мордовия, Чувашия, Хабаровскому краю.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Оптимизация налогообложения

Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом

«Да как узнают-то?!» – это одно из основных возражений на замечание об опасностях серых зарплат. Между тем серые выплаты – это не деньги в конверте, это ситуация, при которой сотрудник получает фактически больше, чем отражается по документации. И, поскольку «ничто на земле не проходит бесследно» (с), то подобные операции вскрываются довольно легко.

Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом
Читать еще