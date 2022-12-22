Инвестиции

Подросткам разрешат торговать на бирже

Для этого собираются создать экспериментальный правовой режим и научить молодых инвесторов финансовой грамотности.

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Госкорпорация ВЭБ выступила с инициативой в экспериментальном режиме дать инвесторам-подросткам возможность торговать на бирже, сообщают «РИА Новости».

Для молодых инвесторов от 14 до 18 лет есть несколько предложений.

На первом этапе хотят создать «финансовую песочницу» – особую площадку, куда можно ежегодно вносить ограниченное количество средств. При этом выводить накопления будет запрещено, пока не участники не достигнут совершеннолетия. Такие операции на фондовом рынке не будут облагаться НДФЛ.

На втором этапе с согласия родителей несовершеннолетним предложат все права и обязанности взрослых инвесторов: размер зачислений будет неограниченным, а вывод средств будет лимитирован. Платить налоги тоже придется.

Если экспериментальный режим поддержат, то согласие родителей можно получить один раз на определенный период без ограничения количества сделок.

При этом от органов опеки одобрения не нужно. Представители ребенка будут вправе отозвать согласие о совершении им сделок.

Начинающим инвесторам сначала предложат пройти курс обучения, затем попробовать свои силы в тестовых сделках.

Если этот этап пройден успешно и портфель юного инвестора начал расти, то он сможет сдать квалификационный тест и открыть брокерский счет.

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