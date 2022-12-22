❗ Перевод на другую работу в 2023 году по-новому надо отражать в отчете: таблица от ПФР

На это обращает внимание ПФР.
Кадровое мероприятие
Действующая норма
С 1 января 2023 года (в составе ЕФС-1)
Перевод
Не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было кадровое мероприятие
Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан приказ о кадровом мероприятии
В связи с этим рекомендации от ПФР такие:
- Если кадровое мероприятие перевод на другую постоянную работу осуществляется в 2022 году и приказ издан в 2022 году, то сведения сдают по форме СЗВ-ТД не позднее 16 января 2023 года.
- Если приказ о переводе издан в январе 2023 года, по кадровому мероприятию, осуществленному как в 2022 году, так и в 2023 году сведения сдают по форме ЕФС-1 не позднее 27 февраля 2023 года.