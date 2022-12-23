Роструд: выплатить зарплату за декабрь раньше срока можно, но за «разрыв» более 15 дней положен штраф

Например, в компании обычные сроки выплаты – 10 и 25 число. Перенести сроки хотят так:
- зарплата за декабрь – 30 декабря (промежуток между авансом и зарплатой – 5 дней);
- аванс за январь – 20 января (промежуток между зарплатой декабря и авансом – 21 день;
- зарплата за январь – 10 февраля (промежуток между выплатами – 21 день);
- аванс за февраль – 25 февраля (промежуток между выплатами – 15 дней);
- далее все выплаты пойдут по прежнему графику с промежутком в 15 дней.
Вопросы работодателя и ответы Роструда мы собрали в таблицу.
Вопрос
Ответ
Необходимо ли из-за переноса сроков на этот короткий период вносить изменения в ПВТР и делать допсоглашения к трудовым договорам?
Да, необходимо.
Будет ли нарушением разрыв между выплатами в более чем 15 календарных дней?
Да, будет.
Какая предусмотрена ответственность?
За нарушение порядка выплаты заработной платы работодатель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Нужно ли издавать приказ о внесении изменений в ПВТР?
Да, нужно.
Обсуждая эту тему, наши читатели тоже задаются вопросом по поводу периода между выплатами более 15 дней.
А как поступите вы?