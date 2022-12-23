Зарплата

Роструд: выплатить зарплату за декабрь раньше срока можно, но за «разрыв» более 15 дней положен штраф

В связи с введением с 2023 года ЕНП и нового порядка удержания и уплаты НДФЛ многие работодатели намерены выплатить всю зарплату за декабрь в декабре. Роструду задают вопросы о законности такого переноса.

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Например, в компании обычные сроки выплаты – 10 и 25 число. Перенести сроки хотят так:

  • зарплата за декабрь – 30 декабря (промежуток между авансом и зарплатой – 5 дней);
  • аванс за январь – 20 января (промежуток между зарплатой декабря и авансом – 21 день;
  • зарплата за январь – 10 февраля (промежуток между выплатами – 21 день);
  • аванс за февраль – 25 февраля (промежуток между выплатами – 15 дней);
  • далее все выплаты пойдут по прежнему графику с промежутком в 15 дней.

Вопросы работодателя и ответы Роструда мы собрали в таблицу.

Вопрос

Ответ

Необходимо ли из-за переноса сроков на этот короткий период вносить изменения в ПВТР и делать допсоглашения к трудовым договорам?

Да, необходимо.

Будет ли нарушением разрыв между выплатами в более чем 15 календарных дней?

Да, будет.

Какая предусмотрена ответственность?

За нарушение порядка выплаты заработной платы работодатель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Нужно ли издавать приказ о внесении изменений в ПВТР?

Да, нужно.

Обсуждая эту тему, наши читатели тоже задаются вопросом по поводу периода между выплатами более 15 дней.

А как поступите вы?

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