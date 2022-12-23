Роструд: выплатить зарплату за декабрь раньше срока можно, но за «разрыв» более 15 дней положен штраф

Например, в компании обычные сроки выплаты – 10 и 25 число. Перенести сроки хотят так:

зарплата за декабрь – 30 декабря (промежуток между авансом и зарплатой – 5 дней);

аванс за январь – 20 января (промежуток между зарплатой декабря и авансом – 21 день;

зарплата за январь – 10 февраля (промежуток между выплатами – 21 день);

аванс за февраль – 25 февраля (промежуток между выплатами – 15 дней);

далее все выплаты пойдут по прежнему графику с промежутком в 15 дней.

Вопросы работодателя и ответы Роструда мы собрали в таблицу.

Вопрос Ответ Необходимо ли из-за переноса сроков на этот короткий период вносить изменения в ПВТР и делать допсоглашения к трудовым договорам? Да, необходимо. Будет ли нарушением разрыв между выплатами в более чем 15 календарных дней? Да, будет. Какая предусмотрена ответственность? За нарушение порядка выплаты заработной платы работодатель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Нужно ли издавать приказ о внесении изменений в ПВТР? Да, нужно.

Обсуждая эту тему, наши читатели тоже задаются вопросом по поводу периода между выплатами более 15 дней.

А как поступите вы?