Налоговики ждут от ювелиров уведомление об отказе от УСН

Для перехода с УСН на ОСНО им надо не позднее 15.01.2023 сдать уведомление об отказе от УСН по форме № 26.2-3.

А что будет, если такое уведомление не сдавать? Ответ на этот вопрос дали в УФНС по Омской области.

Для лиц, не представивших указанное уведомление, переход на ОСНО состоится в силу несоответствия новым условиям применения УСН.

В этом случае возникнет обязанность не позднее 15.04.2023 сдать сообщение об утрате права на УСН с 01.01.2023.

Что касается ПСН, то любой патент, выданный в 2022 году, действует в пределах календарного года.

С 2023 года ИП на ПСН просто переходит на ОСНО автоматически, заявляют налоговики.

При этом они не рассматривают вариант, когда ИП на ПСН имел «про запас» УСН и автоматического перехода с ПСН на ОСНО после окончания действия патента не происходит.

Кстати, ювелиров хотели лишить и права на АУСН. Но законопроект с такой поправкой в НК пока даже нее внесен в Госдуму.