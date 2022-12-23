Работодателям могут частично снизить страховые взносы

В стране хотят популяризировать трудоустройство подростков.

В частности, для работодателей, которые принимают несовершеннолетних для этого можно ввести пониженную ставку страхового взноса в 7,6%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, это позволит вывести данную занятость из серой зоны, в которой взносы не оплачиваются.

«Сейчас не платится ничего, никакие тарифы, потому что это серая занятость и мы эту занятость не видим», отметила Голикова.

Напомним, что несовершеннолетние уже сейчас могут применять самозанятость.