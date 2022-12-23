🚨 Поменяли правила оформления электронных больничных

Это касается случая, когда больничный оформляют в стационаре, и закрывают его, чтобы он ушел на оплату. При этом лечение продолжается.

Ранее ФСС разъяснял, как стационар должен оформлять больничные листки при длительном лечении.

Если у человека несколько мест работы, электронный больничный формируется один.

Такие поправки внесли в порядок формирования больничных, утвержденный приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н. Приказ с поправками опубликован на федеральном портале.

Сейчас тоже формируют один больничный, но в приказе описано, кто оплачивает этот больничный в зависимости от того, где человек работал в предыдущие 2 года (у тех же страхователей или у других). Эти нормы из приказа уберут.

Оставят только одну общую – что электронный больничный в любом случае будет только один.

Также в порядке прописали, что надо выдавать больничный лист занятым по договорам ГПХ. Напомним, с 2023 года (а фактически – в основном только с 2024 года) исполнители по ДГПХ получат право на оплату больничных.

Кстати, хотели ввести новый код – 38, для тех, кто поздно явился к врачу. Еще хотели прописать право оформить больничный по уходу задним числом. Но эти поправки в окончательный вариант документа не вошли.

В том, как с 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных, мы разобрались. Читайте, объясняем.