Кредиторы обязаны сообщать о критическом размере долга

Совет Федерации одобрил закон, по которому банки и микрофинансовые организации обязаны уведомлять заемщика о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН).

Закон повлияет на решения банков о предоставлении потребительских кредитов, об увеличении размера ежемесячных платежей и о продлении срока действия договора с кредитным лимитом.

Если между датами расчета ПДН и заключения кредитного договора или принятия решения об увеличении лимита кредитования прошло больше 31 дня, то банки и МФО должны рассчитать его заново.

Для образовательных кредитов, военной ипотеки и кредитных каникул рассчитывать ПДН не нужно.

Закон ожидает подписи президента, после чего он вступит в силу с 1 января 2024 года.