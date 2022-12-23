Банки

Кредиторы обязаны сообщать о критическом размере долга

Банки и МФО будут рассчитывать показатели долговой нагрузки и уведомлять о нем должника.

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Совет Федерации одобрил закон, по которому банки и микрофинансовые организации обязаны уведомлять заемщика о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН).

Закон повлияет на решения банков о предоставлении потребительских кредитов, об увеличении размера ежемесячных платежей и о продлении срока действия договора с кредитным лимитом.

Если между датами расчета ПДН и заключения кредитного договора или принятия решения об увеличении лимита кредитования прошло больше 31 дня, то банки и МФО должны рассчитать его заново.

Для образовательных кредитов, военной ипотеки и кредитных каникул рассчитывать ПДН не нужно.

Закон ожидает подписи президента, после чего он вступит в силу с 1 января 2024 года.

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