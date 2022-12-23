Налог на газировку могут отправить регионам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил в пятницу на заседании комиссии направлять не менее 17% налога на сладкие напитки в бюджеты регионов. Об этом сообщает «ТАСС».

Алексей Текслер напомнил, что в 2021 году акцизы на жидкую сталь решили распределить на «честном уровне», в пропорции 83% на 17% между федеральным центром и регионом.

«Считаем, что, как и в прошлом году, при принятии решений о повышении налоговой нагрузки на предприятия отдельных отраслей должна обеспечиваться их нейтральность для региональных бюджетов. Мы считаем, что норматив зачисления поступлений к таким решениям в региональный бюджет нужно сохранять на уровне не менее 17%», – сообщил Алексей Текслер.

С июля 2023 года производители сахаросодержащих напитков будут платит акцизы – 7 рублей за литр. Уплаченные налоги по закону должны поступить в федеральный бюджет.

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