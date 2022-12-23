Государственные ведомства

У Социального фонда появился официальный логотип

Новый государственный фонд начнет работу с 1 января 2023 года и объединит функции ПФР и ФСС. Привыкайте к эмблеме.

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Логотип и фирменный стиль для Социального фонда России разработала креативная команда АНО «Национальные приоритеты».

Идея отражает концепцию – «Одна линия».

«Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква «Ф», символизирующая главный фонд страны», - пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

С 1 января на сайте Социального фонда разместят новый логотип, постепенно заменят вывески офисов клиентского обслуживания по всей стране.

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Источник:
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Рубрика:
Государственные ведомства
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