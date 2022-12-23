У Социального фонда появился официальный логотип

Логотип и фирменный стиль для Социального фонда России разработала креативная команда АНО «Национальные приоритеты».
Идея отражает концепцию – «Одна линия».
«Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква «Ф», символизирующая главный фонд страны», - пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
С 1 января на сайте Социального фонда разместят новый логотип, постепенно заменят вывески офисов клиентского обслуживания по всей стране.