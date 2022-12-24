Вышли доптребования к бюджетной и бухгалтерской отчетности учреждений за 2022 год

В основном требования аналогичны прошлогодним. Но ведомства отметили следующее:
– по безвозмездным неденежным поступлениям и передачам в счетах отражают КБК согласно сентябрьскому письму Минфина, таблицам соответствия кодов КОСГУ с КВР и кодами АнГПД;
– в сведениях о просроченных долгах нельзя указывать контрагентов, исключенных из ЕГРЮЛ на отчетную дату;
– в сводных сведениях о финансовых вложениях (ф. 0503171) показатели по счетам 1 204 33 000 и 1 215 33 000 приводят в разрезе каждого учреждения;
– сводные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) представляют в Казначейство только в части операций по изменению типа учреждения с казенного на бюджетное, автономное или наоборот.
Документы:
- Письмо Минфина России № 02-06-07/121653, Казначейства России № 07-04-05/02-31103 от 12.12.2022
- Письмо Минфина России № 02-06-07/121658, Казначейства России № 07-04-05/02-21108 от 12.12.2022.