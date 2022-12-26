У производителей алкоголя будут новые коды ЕГАИС

Производители и импортеры алкогольной продукции с 1 января 2023 года не смогут использовать «старые» алкогольные коды ЕГАИС – нужно переходить на новые, сообщает сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Оборот остатков алкоголя со старыми кодами разрешен до полной продажи напитков или до окончания их сроков годности.

Чтобы начать использовать новые коды ЕГАИС, нужно представить уведомление о начале оборота на территории РФ алкогольной продукции в новом формате, утвержденном приказом Росалкогольрегулирования от 14.05.2021 № 158.