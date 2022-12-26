Число молодых предпринимателей за год увеличилось почти вдвое

В 2022 году количество предпринимателей и самозанятых в возрасте до 35 лет увеличилось в полтора раза по сравнению с 2021 годом и составило больше 4,4 млн человек. Об этом сообщает Минэкономразвития.

В этом году Минэкономразвития расширило поддержку молодых предпринимателей – им стали доступны гранты на создание и развитие своего бизнеса.

Обязательные условия для получения денег – софинансирование проекта предпринимателем в размере не меньше 25% и прохождение обучения в центре «Мой бизнес».

Максимальный размер гранта – 500 тыс.рублей, для регионов Арктической зоны – до 1 млн рублей.

Средства нельзя потратить на покупку автомобиля, оплату кредитов или налогов.

Гранты уже получили 1597 предпринимателей моложе 25 лет.

Больше всего господдержка востребована среди молодых бизнесменов в Нижегородской, Самарской, Тульской областях, Татарстане и Башкортостане.