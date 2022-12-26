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За перепродажу данных из ЕГРН будут штрафовать

Сайты-двойники, которые предлагают выписки из ЕГРН, будут заблокированы, а их владельцев оштрафуют. Юрлица заплатят до 400 тысяч, физлица – до 25 тысяч рублей.

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Правительство предлагает ввести административную ответственность за перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и создание сайтов-двойников Росреестра, сообщает «Коммерсант».

Для физлиц такая деятельность может обернуться штрафом до 25 тыс. рублей, для юрлиц – до 400 тыс. рублей. В случае повторного нарушения санкции будет жестче: для физлиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 600 тыс. рублей.

В 2021 году перепродажа третьим лицам сведений из ЕГРН и создание сайтов-двойников Росреестра были запрещены законом. Однако с начала 2020 года по октябрь 2022 Росреестр выявил 335 сайтов, которые предлагали выписки из ЕГРН. 97% из них были заблокированы, действующими пока остаются семь таких ресурсов, но появляются новые.

Доходы сайта-двойника и потери бюджета от неуплаты госпошлины находятся в диапазоне от 1,5 млрд до 4,8 млрд рублей в год.

Кроме того, сведения от таких сайтов могут быть недостоверными, а большое количество запросов может создать перегрузку ФГИС ЕГРН, и добросовестные пользователи получат сведения не оперативно.

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