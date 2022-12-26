«ВинЛаб» открыла первый пункт выдачи заказов

Сеть «ВинЛаб», которая принадлежит производителю алкоголя ПАО «Белуга групп», открыла первый магазин в формате пункта выдачи заказов, сообщает «Интерфакс».

Пункты выдачи будут меньше, без стандартной выкладки товаров на витринах. Предполагается, что туда будут приходить клиенты, которые заказали продукцию через мобильное приложение «ВинЛаб» или партнерские маркетплейсы.

Сделать заказ можно в самом пункте выдачи через сенсорный экран.

В 2023 году магазины подобного формата будут по всей Москве.

В июле 2022 года «ВинЛаб» тестировала продажи через агрегатор Delivery Club, а в сентябре 2022 года – через «Сбермаркет».

Объем продаж сети за девять месяцев 2022 года вырос на 55,7%, до 34,9 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в «Яндекс.Еде» теперь можно заказывать алкогольные напитки, но забрать заказ придется в партнерских магазинах, например в «ВинЛабе».