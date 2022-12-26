В декларации по НДС надо указывать новые коды операций

Новые коды приведены в письме от 22.12.2022 № СД-4-3/17394@.
В частности, в разделе 7 будут такие новые коды:
Код операции
Норма НК РФ
Описание
С какого периода действует льгота
1011218
подпункте 40 пункта 2 статьи 149 НК РФ
безвозмездная передача имущества мобилизованным
с 01.01.2022
1011219
подпункте 26.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ
уступка (переуступка) денежного требования кредитора по обязательствам в связи с привлечением к ответственности по банкротству лиц, контролировавших кредитную организацию, лиц, контролирующих должников кредитной организации, а также по исполнению указанными лицами обязательств перед каждым новым кредитором
С 01.10.2022
1011220
подпункте 41 пункта 2 статьи 149 НК РФ
работы (услуги), имущественные права, выполняемые, передаваемые некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов
с 01.01.2019
1011222
подпункте 29.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ
услуги по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываемых государственной управляющей компанией в соответствии с законом об ипотечных ценных бумагах
с 01.10.2022
Также в письме есть коды для раздела 4 декларации.