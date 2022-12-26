Декларация по НДС

В декларации по НДС надо указывать новые коды операций

В НК внесли ряд поправок, которые касаются освобождения от НДС и нулевой ставки. Но в декларации для этих операций нет кодов. Пока не изменили приложение к декларации с кодами, надо применять те, что рекомендует ФНС.

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Новые коды приведены в письме от 22.12.2022 № СД-4-3/17394@.

В частности, в разделе 7 будут такие новые коды:

Код операции

Норма НК РФ

Описание

С какого периода действует льгота

1011218

подпункте 40 пункта 2 статьи 149 НК РФ

безвозмездная передача имущества мобилизованным

с 01.01.2022

1011219

подпункте 26.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ

уступка (переуступка) денежного требования кредитора по обязательствам в связи с привлечением к ответственности по банкротству лиц, контролировавших кредитную организацию, лиц, контролирующих должников кредитной организации, а также по исполнению указанными лицами обязательств перед каждым новым кредитором

С 01.10.2022

1011220

подпункте 41 пункта 2 статьи 149 НК РФ

работы (услуги), имущественные права, выполняемые, передаваемые некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов

с 01.01.2019

1011222

подпункте 29.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

услуги по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываемых государственной управляющей компанией в соответствии с законом об ипотечных ценных бумагах

с 01.10.2022

Также в письме есть коды для раздела 4 декларации.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Декларация по НДС
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Декларация по НДС

В декларации по НДС надо указывать новые коды операций

В НК внесли ряд поправок, которые касаются освобождения от НДС и нулевой ставки. Но в декларации для этих операций нет кодов. Пока не изменили приложение к декларации с кодами, надо применять те, что рекомендует ФНС.

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