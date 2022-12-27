За долгую доставку из маркетплейсов можно требовать неустойку

Неустойка рассчитывается со дня, когда курьер должен был доставить товар, до дня, когда он фактически был передан покупателю или возвращены деньги. Об этом напоминает «RG.RU».

Размер неустойки – 0,5% от суммы предварительной оплаты товара за каждый день просрочки.

Требование о неустойке может быть предъявлено только продавцу. При этом далеко не всегда продавцом товара является маркетплейс.

«Иногда продавцом выступает маркетплейс, но чаще – другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Информация о реальном продавце товара указана на странице с информацией о товаре. К нему и нужно предъявлять соответствующее требование», – отмечает Ефим Казанцев, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Через 10 дней после предъявления требований продавец обязан выплатить неустойку. Однако он может не платить, если докажет, что сроки сорваны из-за обстоятельств непреодолимой силы или по вине потребителя. Например, когда он сам не забрал товар из пункта выдачи.