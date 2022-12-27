С 2023 года отменяют форму СЗВ-М. До 16 января надо сдать последний отчет

За периоды, начиная с января 2023 года представление сведений по форме СЗВ-М отменяется.
В состав единой формы ЕФС-1 эти сведения не входят.
Между тем ежемесячно надо будет сдавать новый отчет в ИФНС.
Там будут отражаться также данные физлиц (ИНН, СНИЛС) и еще дополнительно – их зарплата (или выплаты по договорам ГПХ).
В СЗВ-М все сотрудники идут списком, а в новом отчете на каждого работника будет отдельный блок.
Ежемесячные сведения можно будет корректировать до того, как сдан РСВ.
Про этот отчет мы рассказывали здесь.