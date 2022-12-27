СЗВ-М

С 2023 года отменяют форму СЗВ-М. До 16 января надо сдать последний отчет

В срок до 16 января 2023 необходимо представить сведения по форме СЗВ-М за декабрь 2022 года, напоминает ПФР.

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За периоды, начиная с января 2023 года представление сведений по форме СЗВ-М отменяется.

В состав единой формы ЕФС-1 эти сведения не входят.

Между тем ежемесячно надо будет сдавать новый отчет в ИФНС.

Там будут отражаться также данные физлиц (ИНН, СНИЛС) и еще дополнительно – их зарплата (или выплаты по договорам ГПХ).

В СЗВ-М все сотрудники идут списком, а в новом отчете на каждого работника будет отдельный блок.

Ежемесячные сведения можно будет корректировать до того, как сдан РСВ.

Про этот отчет мы рассказывали здесь.

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