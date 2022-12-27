В форме ЕФС-1 указывают статус физлица, актуальный на день сдачи отчета

Вот значение этих статусов:
Код
Статус зарегистрированного лица
ГРФ
граждане РФ
ПЖИГ
иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ
ВЖИГ
иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие в РФ, а также временно пребывающие в РФ иностранные граждане-беженцы
ВПИГ
иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением ВКС), временно пребывающие в РФ
ВКС
иностранные граждане или лица без гражданства из числа ВКС, временно пребывающие в РФ
Но в течение года человек может поменять гражданство.
В форме ЕФС-1 указывается статус застрахованного лица по состоянию на дату заполнения отчетности, пояснили в ПФР.