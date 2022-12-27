Взносы в ПФР

В форме ЕФС-1 указывают статус физлица, актуальный на день сдачи отчета

В форме ЕФС-1 надо будет указывать один из пяти статусов физлица: ГРФ, ПЖИГ, ВЖИГ, ВПИГ, ВКС. Важно, какой статус у работника на день сдачи отчета.

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Вот значение этих статусов:

Код

Статус зарегистрированного лица

ГРФ

граждане РФ

ПЖИГ

иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ

ВЖИГ

иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие в РФ, а также временно пребывающие в РФ иностранные граждане-беженцы

ВПИГ

иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением ВКС), временно пребывающие в РФ

ВКС

иностранные граждане или лица без гражданства из числа ВКС, временно пребывающие в РФ

Но в течение года человек может поменять гражданство.

В форме ЕФС-1 указывается статус застрахованного лица по состоянию на дату заполнения отчетности, пояснили в ПФР.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Взносы в ПФР
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